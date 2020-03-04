Россия запретила вывоз за границу медицинских масок

Правительство временно запретило вывоз из России ряда медицинских изделий. В перечень вошли средства защиты от инфекций, в частности медицинские маски, респираторы, комбинезоны химзащиты, бахилы и медицинские халаты, передает телеканал "Россия 24".

С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте кабинета министров.

Цель меры — предотвращение дефицита в связи с коронавирусом. Ограничения действуют до 1 июня. Запрет не распространяется на гуманитарную помощь и вывоз гражданами этих товаров для личного пользования.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения сообщила о возможности возникновения глобального дефицита и взвинчивании цен на защитную экипировку для медиков, борющихся с коронавирусом, призвав правительства разных стран увеличить производство необходимых товаров на 40%.