Спасенного из приморского "концлагеря для собак" спаниеля сняли на видео

Приморские полицейские вернули хозяйке похищенного пять лет назад русского спаниеля. Своего пса пожилая жительница Артема увидела на записи, сделанной волонтерами в "концлагере для собак".

Собака по кличке Бим пропала еще зимой 2015 года. На кадрах с камеры наблюдения видно, что ее похитил некий мужчина, быстро набросил на голову псу ошейник. Все эти годы о судьбе Бима не было ничего известно, хозяйка в полицию не обращалась.

Пса среди десятков других собак обнаружили на территории частного дома на Солнечной улице, где, как утверждают зоозащитники, на протяжении нескольких лет действовала собачья бойня. Владелица заметила Бима на записях в соцсетях, после чего обратилась к волонтерам с просьбой вернуть собаку. Пес узнал хозяйку, несмотря на пятилетнюю разлуку.

На 65-летнего владельца дома завели уголовное дело по статье "Кража". Сам он признался в похищении спаниеля, которого в тот же день подарил дочери. Именно это обстоятельство и спасло жизнь Биму.