11% трудоспособных россиян назвали себя самозанятыми

11% россиян трудоспособного возраста называют себя фрилансерами (самозанятыми) согласно данным опроса ВЦИОМ.

48% опрошенных фрилансеров заявили, что могли бы работать как самозанятые, а другие 41% заявили, что так не получилось бы.

70% россиян трудоспособного возраста, не относящихся к самозанятым, не хотели бы стать фрилансерами, а 23% согласилось.

По мнению 34% россиян, самозанятые работают эффективнее, чем сотрудники с постоянной работой, 28% опрошенных считают эффективность у тех и других одинаковой.

Всероссийский опрос, который цитирует "Интерфакс", проведен среди 1600 россиян старше 18 лет.

