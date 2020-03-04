ЕЦБ провел внеплановое заседание для обсуждения коронавируса

Совет управляющих Европейского центрального банка провел телефонную конференцию во вторник вечером, чтобы оценить последствия вспышки коронавируса, но политические действия не были включены в повестку дня, сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

На конференции, состоявшейся после снижения ставки ФРС США, обсуждались операционные вопросы и вопросы непрерывности бизнеса, и не было никаких дебатов о том, должен ли ЕЦБ принимать политические меры, как американский центробанк, сообщили источники.

По словам собеседников агентства, обсуждение было сосредоточено на том, как финансовая система справляется со вспышкой вируса COVID-19 и как 19 центральных банков еврозоны будут сотрудничать в случае стресса.

Хотя нет никаких признаков проблем с ликвидностью или увеличения использования наличных денег, члены совета управляющих обсудили, как ЕЦБ и национальные центральные банки будут выявлять и реагировать на такие признаки стресса, добавили источники.

Источники, близкие к обсуждению, отметили, что основное внимание в рамках таких мер будет уделяться обеспечению финансирования и ликвидности для малых и средних предприятий.

Ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард назвала эпидемию коронавируса потенциальной угрозой для финансовых рынков.

"ЕЦБ внимательно следит за событиями... Мы готовы принять надлежащие и целенаправленные меры, если это будет необходимо и соразмерно основным рискам", — говорится в официальном заявлении на сайте регулятора.

Следующее запланированное собрание ЕЦБ состоится 12 марта. Рынки ставят на то, что ставка по депозитам ЕЦБ будет снижена на 10 базисных пунктов.