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4 марта 202013:25

"Нафтогаз" обсуждает с США блокировку "Северного потока-2"

Global Look Press

Украина и США ведут переговоры о том, как окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" через Балтийское море, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Игра еще не закончена", — заявил Коболев, которого цитирует "Укринформ". "Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", — подчеркнул Коболев.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США и Украина протестуют против строительства.

В российском концерне "Газпром" прокомментировали заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта, который усомнился в способности России достроить газопровод "Северный поток — 2". На полях Мюнхенской конференции по безопасности он заявил агентству Bloomberg, что Россия не сможет сама достроить газопровод, обойдя тем самым санкции США.

По мнению министра США, "Газпром" имеет дело вовсе не с короткой задержкой при строительстве — это "будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий".

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