Доктор Мясников: "Сколько медицина ни развивалась, а закончилось все фекалиями"

В перерыве съемок программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" известный врач, автор книг о здоровье и телеведущий Александр Мясников ответил на вопросы сайта Вести.Ru, которые обычно активно обсуждаются в соцсетях и СМИ и, порой, вызывают бурные споры.

Один из них: как продлить молодость и замедлить процесс старения организма.

Нейрофизиолог с мировым именем, руководитель Института мозга человека РАН, академик Наталья Бехтерева, например, считала, что человеческий мозг — это живое существо, находящееся в нашем теле.

Она говорила: "Старости не существует, пока вы сами этого не захотите".

На вопрос, согласен ли с этим утверждением Бехтеревой, Александр Мясников ответил весьма неожиданно, "спустившись" с "верхнего этажа" человека к "нижнему": от мозга – к человеческому калу.

По его словам, эти слова Бехтеревой в наши дни иронично отозвались иным образом.

"Мы нашли новый "орган". Но не мозг, как думала Бехтерева, а совсем иной "этаж". Это микробиом, наш кал, полтора килограмма которого, как оказалось, определяет наши пищевые пристрастия, склонность к онкологии, риск сердечных заболеваний и даже поведение", — говорит знаменитый доктор.

Доктор Мясников: "Генетически мы – бактерии. Это не мы хотим съесть пельмешку и запить пивом, а наши бактерии этого хотят".

По образному сравнению, "с точки зрения бактерий, мы — как лес для зайцев, среда обитания для них".

"Более того: мы сегодня говорим, что не должны давать антибиотики, а пересаживаем колоноскопом кал здорового человека больному. Сегодня даже появились таблетки с калом", — говорит доктор Мясников и добавляет: "Как бы медицина со времен Гиппократа ни развивалась, а закончилось все фекалиями".

"Рецепт от старости" доктора Мясникова: "Каждый должен быть в душе ребенком, а желание жить – определяющее".

Что же касается того, как оставаться здоровым и бодрым, невзирая на годы, Мясников напоминает, что написал книгу, основной постулат которой: "Здоровый человек – это тот, кто считает себя здоровым, а больной – кто считает себя больным".