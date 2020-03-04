Какая-то "бодяга": отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

87-летний народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров прокомментировал появившуюся информацию о его задолженности ГИБДД. По словам певца, он вообще не водит машину.

Отец Филиппа Киркорова рассказал "360", что транспортным средством управляет не он, а его водители. В документах на автомобиль фамилия Бедроса Филипповича даже не фигурирует. "Это какая-то бодяга", — отметил Киркоров.

Бедрос Филиппович рассказал, что на нем действительно числится одна машина, которую водит его жена, в настоящее время проживающая в Великом Новгороде.

Певец считает, что-кто мог ошибиться, а сама сумма штрафа (шесть тысяч рублей) является небольшой. При этом он не собирается куда-либо обращаться и требовать опровержения. Оплачивать штрафы Киркоров также не станет, поскольку ничего не нарушал.

Ранее сообщалось, что информация о задолженности артиста размещена на сайте Службы судебных приставов. Шесть штрафов выписаны на имя Бедроса Киркорова в Новгородской области, два — в Подмосковье.

К слову, именитый сын болгарского исполнителя неоднократно становился должником. Филипп Киркоров не оплатил коммунальные услуги и штрафы ГИБДД.