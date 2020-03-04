Мужчина тайком разобрал по частям дом соседа, чтобы построить собственный

В Солнцевском районе Курской области мужчина решил возвести постройку на собственном участке. Для этого он придумал хитрый план: чтобы не покупать стройматериалы, по частям разбирал здание у жителя соседней улицы.

Как сообщает Управление МВД России по Курской области, мужчина знал, что хозяин дома отправляется в командировку. Воспользовавшись стечением обстоятельств, житель Курской области в течение двух месяцев по ночам похищал строительные материалы, которые использовал для строительства собственных надворных построек.

В качестве источника стройматериалов мужчина выбрал дом через несколько улиц. Поближе найти строение злоумышленник побоялся, поскольку думал, что его могут раскусить.

Вернувшись из командировки, хозяин участка обнаружил, что его дом разобран. Мужчина обратился в полицию. Свидетели происходящего и следы, оставленные на месте преступления, помогли найти злоумышленника. Чтобы ввести очевидцев в заблуждение, коварный злоумышленник говорил им, что якобы помогает хозяину дома в его отсутствие.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела.