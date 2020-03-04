4 марта 202020:11

В Магнитогорске школьники начали получать бесплатное молоко

Магнитогорским школьникам начали выдавать молоко бесплатно. Изменения в рацион учеников начальных классов распорядился внести губернатор Алексей Текслер. корреспондент ГТРК "Южный Урал" Диля Адильша выясняла, какая дневная порция полезного напитка положена школьнику.

Владислава Хомлева первоклассница, любит читать о космосе, природе и животных. А недавно еще узнала о пользе молока, и теперь с большим удовольствием пьет его и дома, и в школе. "Мне очень нравится пить молоко. Оно полезное, в нем есть кальций и много-много витаминов", – считает Влада Хомлева.

Разрешение на получение молока дают родители школьника. Сейчас бесплатно получают молоко 23 тысячи магнитогорских учеников начальных классов. Главный специалист управления образования Елена Драпеко отмечает, что были родители, которые сначала отказались от молока, а потом передумали. И с сегодняшнего дня их дети уже его получают.

Молоко выдают в столовой. Каждому ребенку положена индивидуальная 200-грамовая упаковка, которую перед тем как подать, моют. Начальник отдела школьного питания АО “Горторг” Наталья Власова заверила, что молоко у них по требуемому стандарту - ультрапастеризованность, 3,2 процента жирности, витаминизированное. Соответствует всем ГОСТам, требованиям, которые прописаны в законе.

Обеспечивать молоком детей будут до конца учебного года. Деньги на эти цели – порядка 30 миллионов рублей – выделены из областного и городского бюджетов.

Текст: ГТРК "Южный Урал"

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