4 марта 202020:16

"Сибирь" обыграла "Автомобилист" в Кубке Гагарина. Счет в серии 2:0

hcsibir.ru

В среду стартовал очередной игровой день в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом матче дня встречались представители Восточной конференции – "Автомобилист" на своей площадке принимал "Сибирь".

На льду стадиона "Уралец" в Екатеринбурге все три периода обошлись без заброшенных голов. Победитель был выявлен в овертайме после того, как на 74 минуте матча "сибиряк" Микаэль Руохомаа забил единственный гол матча. Итог, — 1:0 в пользу "Сибири".

Таким образом, новосибирскому клубу удалось оба выездных встречи и повести в серии плей-офф КХЛ со счетом 2:0. Следующие два матча состоятся на домашней площадке "Сибири". Третий матч между командами состоится шестого марта.

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