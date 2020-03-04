Фанаты "Зенита" и "Ахмата" столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между грозненским "Ахматом" и петербургским "Зенитом" был прерван из-за поведения болельщиков. Инцидент произошел в концовке матча, проходившего в столице Чечни.

Приезжие фанаты поддерживали свою команду, распевали кричалки, а на 86 минуте оголили торсы. Именно это и стало причиной конфликта. Местных поклонников футбола возмутили действия гостей.

В итоге несколько десятков болельщиков моментально среагировали и рванули к гостевому сектору. Массовой драке не позволили состоятся стюарды стадиона, преградившие дорогу к сектору.

⚡ Скандал на матче в Грозном. Фанаты «Ахмата» прорвали границу из стюардов и побежали выяснить отношения с болельщиками «Зенита».



Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020

Главный арбитр матча остановил встречу. Успокаивать болельщиков пошли футболисты обеих команд. Вскоре конфликт был погашен, все поклонники футбола вернулись на свои места, встреча продолжилась.