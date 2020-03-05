Из Екатеринбурга – в Москву. "Метаморфозы" Михалкова переезжают в столицу

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова — в эти выходные представит в Москве серии спектаклей "Метаморфозы". В основе — произведения русских классиков Ивана Бунина и Антона Чехова, которые поставлены в необычном формате открытой репетиции.

7 и 8 марта можно будет увидеть спектакль "Метаморфозы. Жёны артистов", а 9 марта – "Метаморфозы. Мадрид", гастроли которого с большим успехом прошли на этой неделе в Екатеринбурге, сообщает телеканал "Россия 24".