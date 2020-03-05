Кубок Англии. "МанСити" хватило одного гола для 1/4 финала, "Тоттенхэм" вылетел

На туманном Альбионе состоялись матчи 1/8 финала старейшего турнира по футболу в мире – Кубка Англии. В одном из матчей в следующий этап вышел "Манчестер Сити", которому для победы хватило одного гола.

"Горожане" на выезде встречались с "Шеффилд Уэнсдэй" и выиграли матч после гола Серхио Агуэро на 53 минуте матча. Подопечные Хосепа Гвардиолы в четвертьфинале сыграют с "Ньюкасл Юнайтед".

Также продолжит борьбу за главный трофей "Норвич Сити", выбивший из розыгрыша лондонский "Тоттенхэм" Хотспур" (1:1, 3:2 по пенальти). "Канарейки" сыграют с победителем пары "Дерби Каунти" – "МанЮнайтед".

В остальных матчах "Лестер" обыграл "Бирмингем" (1:0) и вышел на "Челси", а накануне "Шеффилд Юнайтед" также оформил путевку в 1/4 финала после победы над "Редингом" (2:1). "Клинки" сыграют с лондонским "Арсеналом".