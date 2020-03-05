Власти Канады встали на сторону престарелого нациста

Канадские власти намеренно затягивают процесс по делу экс-пособника нацистов Гельмута Оберлендера. Такое мнение высказал руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер. Он считает, что Оттава делает всё для того, чтобы Оберлендер спокойно дожил свой век в Канаде.

В России 96-летнего Оберлендера обвиняют в причастности к расстрелу воспитанников детского дома в 1942 году, напоминает телеканал "Россия 24". Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов о массовом убийстве воспитанников Ейского детского дома в газовых камерах.