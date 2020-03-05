Крупнейший региональный перевозчик Европы объявил о банкротстве

Британская авиакомпания Flybe так и не смогла избежать банкротства. Как сообщает FT, после нескольких месяцев переговоров с властями страны крупнейший региональный авиаперевозчик Европы так и не смог добиться выделения госкредита в размере £100 млн. Вспышка коронавируса, как отмечает издание, стала последней каплей. Без нее компания еще могла бы удержаться на плаву, подняв некоторые сборы, однако резкое падение спроса на авиаперевозки сделало этот шаг невозможным.

В Flybe подтвердили, что после завершения переговоров с властями в компании уже назначена временная администрация. По угрозой ликвидации оказалось более 2 тыс. рабочих мест. Кроме того, возникнет проблема со множеством региональных воздушных маршрутов на территории Великобритании.

"Все рейсы, выполняемые Flybe, были немедленно отменены", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Крупнейшая независимая региональная авиакомпания Европы не смогла преодолеть значительные финансовые трудности, — говорится в заявлении компании. — Это усугубляется вспышкой коронавируса, которая в последние несколько дней оказала значительное влияние на спрос".

В прошлом году компанию уже пытались спасти. Ее приобрел консорциум Virgin Atlantic, Stobart Air и хедж-фонда Cyrus Capital — Connect Airways, который согласился вложить в перевозчика £30 млн, чтобы тот смог удержаться в воздухе и продолжить переговоры с властями Соединенного Королевства о выделении господдержки. Собственно, потенциальный кредит был частью сделки.

Однако, как сообщили Financial Times в Уайтхолле, запрос авиакомпании, направленный в правительство, не соответствовал целому ряду критериев. При этом в правительстве заявили, что тесно работают с авиаперевозчиками, стараясь не допустить выпадания по каким-либо маршрутам.

"Великобритания потеряла один из своих крупнейших региональных активов. Flybe была ключевой частью британской авиационной отрасли в течение четырех десятилетий, объединяя региональные сообщества, людей и бизнес по всей стране", — прокомментировал крах компании ее исполнительный директор Марк Андерсон.