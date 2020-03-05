Диагноза - нет, а зависимость - есть: как договориться с погодой

Как говорят англичане, если разговаривать не о чем, говорите о погоде. Речь пойдет именно о погоде, и о ее влиянии на человека.

Повышенную чувствительность организма к смене погоды называют метеочувствительностью. По разным данным, от нее страдают до 40 процентов людей на планете. Люди всегда и во все времена по-разному воспринимали погоду. Например, Наполеон при всей своей энергичности в непогоду терял самообладание, становясь вялым и подавленным. Древние германцы называли боль в суставах, возникающую в холодный период, погодной болью, а Гиппократ говорил о метеозависимости еще за 400 лет до нашей эры.

В современной медицине нет диагноза метеозависимость, но договориться со своей привязанностью и унять боль при непогоде можно. Как это сделать, в программе "О самом главном" расскажет вице-президент российского кардиологического общества, академик РАН, директор Клиники госпитальной терапии №1 лечебного факультета Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова — доктор Беленков.

Юрий Никитич в профессии уже 45 лет. Ему доверяли свое здоровье лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ын, первый президент России Борис Ельцин, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и многие другие.



Ломота в суставах, головные боли, сонливость, головокружение, тошнота, бессонница, обострение хронических заболеваний — обычно на такие симптомы жалуются метеочувствительные люди. С чем это связано? Атмосферное давление, влажность, температура, изменение инсоляции — как все это влияет на самочувствие?

В свое время было проведено исследование — как соотносятся статистика поступления в больницу и атмосферное давление. На графике видно, что наибольшее поступление в больницу — при резкой перемене давления.

Также имеет значение перемена биологических ритмов. Ночью человек должен спать, утром — работать. Если делать наоборот, то что-то внутри человека сопротивляется. А ведь таких биоритмов — много, есть не только суточные, но и связанные с переменой времен года. И в этих циклах есть изменение очень многих параметров.

Метеочувствительности больше всего подвержены люди, которые по своей профессии вынуждены часто изменять свои биоритмы — пилоты и стюардессы. Также в группу риска попадают люди с нарушенным сосудистым тонусом — гипертоники и гипотоники.

Доктор Беленков советует следить за своим тонусом — делать зарядку, принять контрастный душ, принять мелатонин (гормон, который регулирует наши биологические ритмы).

Важно не пускать дело на самотек — контролировать давление, следить за изменениями погоды, а в некоторых случаях и обратиться к врачу, чтобы скорректировать прием лекарств.