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5 марта 202011:05

7 вирусных эпидемий гриппа до коронавируса

Wang Jingqiang/Global Look Press/Keystone Press Agency

Коронавирус пугает всех. Люди массово скупают маски, предприятия временно отправляют сотрудников в отпуск или просят их по мере возможностей работать из дома, отменяются мероприятия, туристы отменяют путешествия.

Однако стоит заметить, что это не первый подобный случай эпидемии вируса, которая привела не только к масштабным заражениям, но и масштабной панике. Ниже мы расскажем о таких случаях подробнее.

Грипп прошлых столетий

В прошлые века эпидемии гриппа также были описаны различными учеными. В основном больных лечили обильным питьем и постельным режимом. Правда, уровень развития науки не позволял определить, какой именно вирус вызвал эпидемию, поэтому ученые ориентируются по косвенным признакам.

Одной из самых серьезных эпидемий была эпидемия гриппа 1781 года. Она зародилась на территории современной Италии, дальше перекинулась на Британские острова, а затем – в Африку и Америку.

Испанка

В 20 веке также было несколько эпидемий гриппа, которые привели к массовым заражениям и гибели многочисленного населения. Так, одной из самых страшных эпидемий стала эпидемия испанского гриппа или попросту испанки.

В 1918–1919 годах за 18 месяцев во всём мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты. Умерло приблизительно 50–100 миллионов человек или 2,7–5,3% населения Земли. Эта эпидемия стала одной из крупнейших в истории. Симптомы болезни: синий цвет лица – цианоз, пневмония, кровавый кашель. На более поздних стадиях болезни вирус вызывал внутрилёгочное кровотечение, в результате которого больной захлёбывался собственной кровью.

В некоторых странах на целый год были закрыты публичные места, суды, школы, церкви, театры, кино. Иногда продавцы запрещали покупателям заходить в магазины. Заказы исполняли на улице. В некоторых странах был введён военный режим.

За первые 25 недель грипп убил 25 миллионов человек.

Гонконгский грипп 1968 года

Еще одной эпидемией гриппа в 20 веке стала эпидемия гонконгского гриппа, который распространился по планете в 1968 – 1969 годах.

Вирус “азиатского гриппа” мутировал и в 1968—1969 годы вызвал эпидемию “гонконгского гриппа”. Пандемия началась в Гонконге в начале 1968 года. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста. В США число погибших от этой пандемии составило 33800 человек.

SARS

SARS – тяжелый острый респираторный синдром или атипичная пневмония. Первые случаи заболевания были обнаружены в китайской провинции Гуандун. Заражение в течение 2 месяцев распространилось на соседние Гонконг и Вьетнам, а в конце февраля 2003 года и далее — на другие страны и континенты.

Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году около 9% пациентов с подтверждённым диагнозом умерли. Смертность была намного выше у пациентов старше 50 лет — у этой группы пациентов смертность достигала уровня в 50%.

В период с ноября 2002 года по июль 2003 года всего зарегистрировано 8096 случаев заболевания в 29 странах, умерли 774 человека.

MERS

Ближайший родственник современного коронавируса — MERS или ближневосточный респираторный синдром. Это воспалительное заболевание органов дыхания, вызываемое вирусом рода Betacoronavirus подсемейства Coronavirinae, в 2013 году получившим официальное название “коронавирус ближневосточного респираторного синдрома”.

Фактически этот вирус из того же семейства, что и коронавирус, который стал причиной эпидемии сейчас.

Первые случаи заболевания новым вирусом регистрировались в Саудовской Аравии в начале осени 2012 года. Из более 50 зарегистрированных к июню 2013 года случаев заболевания MERS примерно половина имела летальный исход. К лету 2015 года случаи заболевания зафиксированы в 23 странах, включая Саудовскую Аравию, Йемен, Объединённые Арабские Эмираты, Францию, Германию, Италию, Грецию, Тунис, Египет, Малайзию, Таиланд, Южную Корею и другие.

Первыми симптомами заражения вирусом были следующие: лихорадка, кашель, одышка. По мере развития заболевание переходило в форму тяжёлой вирусной пневмонии, в некоторых случаях сопровождалось почечной недостаточностью.

Свиной грипп

В апреле-мае 2009 года вспышка нового штамма вируса гриппа наблюдалась в Мексике и США. Всемирная организация здравоохранения и Центры по контролю и профилактике заболеваний США выразили серьёзную обеспокоенность этим новым штаммом по причине того, что существует возможность его передачи от человека к человеку, имеется высокая смертность в Мексике.

11 июня 2009 года ВОЗ объявила о пандемии свиного гриппа, первой пандемии за последние 40 лет. В этот же день ему была присвоена шестая степень угрозы из шести возможных.

В Египте профилактические меры, направленные на предотвращение распространения гриппа, привели к беспорядкам в Каире, которые спровоцировали фермеры. Властям пришлось применять довольно жесткие меры, чтобы разогнать акции протеста.

Птичий грипп

Птичий грипп — это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Главными распространителями птичьего гриппа являются мигрирующие дикие птицы, в основном утки.

К августу 2005 года зарегистрировано 112 случаев заболевания человека птичьим гриппом во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии, из них 64 смертельных исхода; не установлена передача вируса от человека к человеку. В попытке остановить распространение вируса уничтожали или вакцинировали миллионы домашних птиц.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными.

Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.

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