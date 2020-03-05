В Ивановской области выявлена вспышка оспы овец

В Фурмановском районе выявлена вспышка оспы овец. Очаг заболеваемости обнаружен на территории одного из подсобных хозяйств региона. По предварительным данным, заражены 15 животных. Специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору региона взяли пробы биоматериала для анализа в лабораторию. Тесты подтвердили наличия генома возбудителя оспы овец, передает ГТРК "Ивтелерадио".

Оспа овец является вирусным заболеванием, которое относится разряду особо опасных. Животные подвержены ему на протяжении всего года, основными путями передачи является контакт здоровых животных с зараженными. Инфекция может передаваться через инфицированное мясо, молоко, воздушно-капельным путем, насекомые и клещей, шерсть, корм, инвентарь и транспорт.