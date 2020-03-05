5 марта 202013:17

В Ивановской области выявлена вспышка оспы овец

В Фурмановском районе выявлена вспышка оспы овец. Очаг заболеваемости обнаружен на территории одного из подсобных хозяйств региона. По предварительным данным, заражены 15 животных. Специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору региона взяли пробы биоматериала для анализа в лабораторию. Тесты подтвердили наличия генома возбудителя оспы овец, передает ГТРК "Ивтелерадио"

Оспа овец является вирусным заболеванием, которое относится разряду особо опасных. Животные подвержены ему на протяжении всего года, основными путями передачи является контакт здоровых животных с зараженными. Инфекция может передаваться через инфицированное мясо,  молоко, воздушно-капельным путем, насекомые и клещей, шерсть, корм, инвентарь и транспорт.

Текст: ГТРК "Ивтелерадио"

Сейчас

13:53

Президент Турции прибыл в Москву

11:27

В РФ зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

11:21

Премьер утвердил правила ввоза лекарств, не зарегистрированных в России

10:21

"Заминированный" самолет готовится к экстренной посадке в Омске

08:30

В Самаре загорелась новостройка: эвакуированы 30 рабочих

06:33

Скончался экс-генсек ООН Перес де Куэльяр

05:05

Гололед вызвал транспортный коллапс во Владивостоке

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков: каждый раз, когда в России ЧС, происходят информационные диверсии из-за рубежа

Песков: каждый раз, когда в России ЧС, происходят информационные диверсии из-за рубежа

46 минут назад
Памфилова: голосовать по каждой поправке в Конституцию - немыслимо

Памфилова: голосовать по каждой поправке в Конституцию - немыслимо

1 час назад
Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

34 минуты назад
Взрыв на полигоне в Мурманской области. Подробности

Взрыв на полигоне в Мурманской области. Подробности

46 минут назад

Трансляции

14:10

Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом
18:30

Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы

Завтра, 6 марта

10:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Пассажир снял на видео момент схода с рельсов скоростного поезда во Франции

Пассажир снял на видео момент схода с рельсов скоростного поезда во Франции

15 минут назад
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

2 часа назад
Премьер утвердил правила ввоза лекарств, не зарегистрированных в России

Премьер утвердил правила ввоза лекарств, не зарегистрированных в России

2 часа назад
+27: в Крыму побит температурный рекорд 1925 года

+27: в Крыму побит температурный рекорд 1925 года

36 минут назад
Волна "минирований" пассажирских самолетов поднялась в России

Волна "минирований" пассажирских самолетов поднялась в России

2 часа назад
Полиция обнародовала видео убийства актрисы из сериала "Скорая помощь"

Полиция обнародовала видео убийства актрисы из сериала "Скорая помощь"

1 час назад
Путин: новейшее российское оружие создают молодые люди

Путин: новейшее российское оружие создают молодые люди

2 часа назад
Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

2 часа назад
Нет поцелуям, нет стадионам: коронавирус принес исторические перемены в жизнь итальянцев

Нет поцелуям, нет стадионам: коронавирус принес исторические перемены в жизнь итальянцев

4 часа назад
Британский суд отобрал у Тинькова российский и кипрский паспорта

Британский суд отобрал у Тинькова российский и кипрский паспорта

1 час назад
Эрдоган действует по указке американцев. Президент Асад дал интервью Примакову

Эрдоган действует по указке американцев. Президент Асад дал интервью Примакову

18 часов назад
Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

4 часа назад
"Про жизнь, про любовь, про наше время": Аверин и Усатова о сериале "Невеста комдива"

"Про жизнь, про любовь, про наше время": Аверин и Усатова о сериале "Невеста комдива"

22 часа назад
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
В Ростове задержали вербовщика террористов

В Ростове задержали вербовщика террористов

31 минута назад
Российский стартап утилизирует "робота-Шварценеггера" из-за иска актера

Российский стартап утилизирует "робота-Шварценеггера" из-за иска актера

32 минуты назад
К агенту Криштиану Роналду Мендешу пришли налоговики с обысками

К агенту Криштиану Роналду Мендешу пришли налоговики с обысками

1 час назад
Терминатор прибыл. Челябинцев удивил столб света в небе

Терминатор прибыл. Челябинцев удивил столб света в небе

1 час назад
Пранкер, сымитировавший приступ от коронавируса в метро, оставлен в СИЗО

Пранкер, сымитировавший приступ от коронавируса в метро, оставлен в СИЗО

1 час назад
Олимпийский чемпион Бьорндален: мой телефон неоднократно прослушивали

Олимпийский чемпион Бьорндален: мой телефон неоднократно прослушивали

2 часа назад
Диагноза - нет, а зависимость - есть: как договориться с погодой

Диагноза - нет, а зависимость - есть: как договориться с погодой

2 часа назад
"Это не обсуждается": военные вырвали две сосны и установили их обратно

"Это не обсуждается": военные вырвали две сосны и установили их обратно

2 часа назад
7 вирусных эпидемий гриппа до коронавируса

7 вирусных эпидемий гриппа до коронавируса

2 часа назад
Коронавирус повлиял на туристические предпочтения россиян

Коронавирус повлиял на туристические предпочтения россиян

3 часа назад
Снова удивили: попугаи делают выбор, просчитывая вероятности

Снова удивили: попугаи делают выбор, просчитывая вероятности

3 часа назад
ПФР начнет рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии

ПФР начнет рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии

3 часа назад
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

3 часа назад
Новая частица может стать ключом к природе тёмной материи

Новая частица может стать ключом к природе тёмной материи

4 часа назад
Смартфон - рай для инфекций. Как очищать его правильно?

Смартфон - рай для инфекций. Как очищать его правильно?

4 часа назад
В России начали скупать антисептики вслед за масками

В России начали скупать антисептики вслед за масками

4 часа назад
Виктор Гончаренко объяснил, почему отказался пожать руку Тедеско

Виктор Гончаренко объяснил, почему отказался пожать руку Тедеско

4 часа назад
Двое двухлетних детей выпили неизвестную жидкость и обожгли горло

Двое двухлетних детей выпили неизвестную жидкость и обожгли горло

4 часа назад
Байден или Сандерс: на праймериз демократов исход решит компромат

Байден или Сандерс: на праймериз демократов исход решит компромат

5 часов назад
Пожар в Самаре: из горящей новостройки эвакуировали 30 рабочих

Пожар в Самаре: из горящей новостройки эвакуировали 30 рабочих

5 часов назад
В Twitter появились "истории" &#8211; как в Instagram

В Twitter появились "истории" – как в Instagram

5 часов назад
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

6 часов назад
10 богатейших музыкантов, которые умерли молодыми

10 богатейших музыкантов, которые умерли молодыми

6 часов назад
Скончался экс-генсек ООН Перес де Куэльяр

Скончался экс-генсек ООН Перес де Куэльяр

7 часов назад
В Москве пройдут переговоры глав России и Турции

В Москве пройдут переговоры глав России и Турции

8 часов назад
Подписи Родченкова: МОК уведомил CAS об их подлинности

Подписи Родченкова: МОК уведомил CAS об их подлинности

11 часов назад
Стена не устоит! Топ-5 лучших выступлений шоу "Ну-ка, все вместе!"

Стена не устоит! Топ-5 лучших выступлений шоу "Ну-ка, все вместе!"

23 часа назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

04.03.2020 11:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку