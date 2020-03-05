Волна "минирований" пассажирских самолетов поднялась в России

Неизвестный злоумышленник сообщил о "минировании" еще двух российских самолетов — направляющегося из Москвы в Сыктывкар борта "Аэрофлота" и следующего из Петербурга в Симферополь рейса авиакомпании "Россия". Оба лайнера, однако, совершат посадки в пунктах назначения.

Первым "заминированным" в четверг рейсом оказался направлявшийся из столицы в Омск Airbus А320. Самолет благополучно приземлился в воздушной гавани, сейчас его досматривают сотрудники экстренных служб.

Немногим позже диспетчеры получили письма с предупреждениями о взрывных устройствах на бортах лайнеров "России" и "Аэрофлота". Экипаж первого планировал совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону, но в итоге принял решение следовать в Симферополь. Sukhoi SuperJet-100 в настоящее время уже приземлился в Сыктывкаре, куда он и направлялся.

Третьего марта два самолета вынужденно прервали полеты в Москву из Новосибирска и Владивостока и сели в Перми и Хабаровске из-за анонимных сообщений о бомбах. В обоих случаях тревога была напрасной.

Во всех случая телефонные террористы пользуются почтовыми сервисами, а не телефоном, чтобы уведомить о заложенных бомбах.