В ООН назвали ущерб глобальной экономики из-за коронавируса

Замедление производства в Китае из-за вспышки коронавируса (COVID-19) привело к сбоям в мировой торговле, глобальным производственно-сбытовым цепочкам и сократило экспорт стран на $50 млрд только за один месяц.

Такую оценку подсчитала Конференция ООН по торговле и развитию в составе Генассамблеи ООН (ЮНКТАД).

Китай на 2% сократил объемы производства и объемы экспортных поставок. Только в феврале это сокращение привело к экономическим потерями во всем мире в размере $50 млрд.

Китай стал центральным производственным центром многих глобальных бизнес-операций. Поэтому замедление китайского производства имеет последствия для любой страны в зависимости от того, насколько ее отрасли зависят от китайских поставщиков.



По оценкам ЮНКТАД, больше всего пострадали производства точных приборов, машин, автомобильного и телекоммуникационного оборудования. Среди наиболее пострадавших экономик — Европейский Союз (потери $15,6 млрд), США ($5,8 млрд), Япония ($5,2 млрд), Республика Корея ($3,8 млрд), Тайвань ($2,6 млрд) и Вьетнам ($2,3 млрд).