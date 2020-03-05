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5 марта 202012:35

Украина незаконно продала акции "Проминвестбанка", который принадлежит "ВЭБ.РФ"

Фото: 112.ua

Украина в нарушение международного права продала 4 марта акции украинской "дочки" "ВЭБ.РФ" — "Проминвестбанка" — неизвестному покупателю. "ВЭБ.РФ" намерен отстаивать свои интересы в судах для возмещения потерь.

Арбитражный суд Стокгольма запретил продажу акций "Проминвестбанка", однако "ВЭБ.РФ" выражал опасения, что Украина все равно продаст акции.

"Акции украинского дочернего банка "ВЭБ.РФ" — "Проминвестбанка" проданы на незаконных торгах 4 марта 2020 г. по цене 268709960,78 гривен, несмотря на решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций. Информации о покупателе нет", — сообщает "ВЭБ.РФ".

Украина незаконно присвоила собственность российского инвестора, нарушила российско-украинское соглашение о защите капиталовложений, показала миру нежелание соблюдать нормы международного права, не выполнила решение арбитража Стокгольма и отчетливо показала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности, подчеркивает "ВЭБ.РФ".

Власти Украины арестовали акции "Проминвестбанка" во исполнение решения арбитража Гааги, который в 2018 г. удовлетворил иск компаний, связанных с украинским предпринимателем Игорем Коломойским, о взыскании с России ущерба за утраченное в Крыму имущество.

В августе 2019 г. власти Украины пытались продать 5 млрд акций "Проминвестбанка" (99,7726% уставного капитала банка) на фондовой бирже ПФТС по начальной цене 532,1 млн гривен ($20,4 млн). Однако аукцион отменили из-за отсутствия заявок на покупку.

"ВЭБ.РФ" намерен защищать свои права всеми законными способами во всех судебных инстанциях на Украине и в международном арбитраже.

"ВЭБ.РФ" приобрел акции "Проминвестбанка" в 2008 г., вложив в развитие украинской "дочки" более $2,7 млрд. В июне 2019 г. "ВЭБ.РФ" подал против Украины иск в Стокгольмский арбитраж в связи с косвенным присвоением "Проминвестбанка" украинскими властями. В августе 2019 г. "ВЭБ.РФ" попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры для предотвращения принудительной продажи акций "Проминвестбанка".

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