Биатлон. Глазырина стала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заняла третье место в спринте на восьмом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в белорусских Раубичах.

Первенствовала в гонке шведка Ингела Андерссон, преодолевшая дистанцию в 7,5 км за 20 минут 40,9 секунды без промахов на двух огневых рубежах. Второй результат показала француженка Каролин Коломбо (+4,5 секунды – 0 промахов).

Глазырина, отстрелявшаяся без промахов, отстала от победительницы на 4,7 секунды. Другая россиянка Виктория Сливко (+57, 5 – 2) стала десятой, Валерия Васнецова (+1.08,4 – 1) – 12-й, Полина Шевнина (+1.55,4 – 1) – 24-й, а Анастасия Поршнева (+2.10,7 – 3) – 31-й.