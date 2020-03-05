Держись, УАЗ Патриот: внедорожники Hover H5 уже едут к дилерам

Китайская компания Haval готовится к российскому запуску доступных рамных внедорожников. Это будут те самые знакомые нам "Ховеры", только под новым названием Haval H5. Официальная премьера этих "проходимцев", судя по всему, уже не за горами.



На форуме Haval-Clubs.ru опубликованы свежие фотографии внедорожников Haval H5, которые будут выпускать на заводе китайской марки в Тульской области. По неподтвержденной информации, премьера "Ховеров" под маркой Haval состоится уже 20 апреля, а первые автомобили уже отправились к дилерам "для ознакомления".



В российском представительстве Haval никаких официальных анонсов по поводу запуска Haval H5 до сих пор не делали. Соответственно, и ориентиров по ценам на этот внедорожник пока нет. Впрочем, несложно догадаться, что "Ховер" будет спозиционирован в сегменте доступных рамных "проходимцев" ценой чуть более 1 млн рублей.

Еще осенью 2019 года представители "Хавэйла" подтвердили АвтоВестям, что H5 будут собирать у нас методом полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Шансы на успех у Haval H5 есть: эти машины хорошо известны россиянам, а в данном востребованном сегменте из альтернатив сегодня есть только УАЗ "Патриот".



Сам внедорожник Great Wall Hover дебютировал еще в 2005 году. Сзади применялся неразрезной мост на пружинах, спереди - независимая схема на торсионах. Передний мост подключался жестко, в раздатке была пониженная передача, а на задней оси - самоблокирующийся дифференциал. Низкая цена и простота конструкции быстро сделали Hover популярным в России: по продажам "Ховер" наступал на пятки УАЗу и входил в число самых популярных внедорожников в нашей стране.



С какими двигателями Haval H5 будет представлен в России, и появится ли дизель, пока не сообщается.





