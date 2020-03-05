+27: в Крыму побит температурный рекорд 1925 года

27,4 градуса – это максимальная температура воздуха 4 марта 2020 года в Симферополе. Это абсолютный максимум за весь период метеонаблюдений. В Крыму побит температурный рекорд 1925 года, отметила руководитель Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

95 лет назад 4 марта воздух в Крыму прогревался до 21,3 градуса. А самая низкая температура наблюдалась в 1929 году – минус 18 градусов. В 2020 году мартовская среднемесячная температура на территории Крымского полуострова ожидается на 2 градуса выше средних многолетних значений. Обычно это плюс 3-6 градусов. При этом мартовские температуры варьируются от минус 27 градусов до плюс 30. На Крымском полуострове, в Симферополе, люди гуляли в футболках, рубашках и легких кофтах — там безо всякого преувеличения было жарко.

Потепление в Европейской части России также усиливается. Летняя жара устанавливается уже в начале календарной весны, сообщает телеканал "Россия 24". Поступление хорошо прогретого воздуха привело к образованию густых туманов. Видимость резко ухудшалась в Московской, Тамбовской, Липецкой, Оренбургской областях. Это привело к всплеску числа аварий и отмене авиарейсов.

В то ж время в Саратове на Волге начался ледоход, а в Кирове из-за активного снеготаяния подтопило микрорайон. На месяц раньше срока вернулись с юга в Орловскую область дикие гуси. А на российском юге словно уже начался курортный сезон, В Сочи люди массово потянулись на пляжи.

Рекорды максимальной температуры 4 марта установлены в Симферополе. Здесь температура в 2020 году составила 26 градусов тепла ровно против показателя 21,3 градуса в 1925 году. Рекорд Ростова-на-Дону в этот день 1995 года побит% 22,6 градуса против 20. Обновили рекорды Смоленск — 9,2 градуса против 6,9 градуса три года назад, а также Липецк – 8,9 градуса против 8,1 градуса в 2002 году.

5 марта в Крыму, на Кубани и Кавказе вновь будет выше плюс 20 градусов. В Черноземье и на западе Центрального района термометры преодолеют отметку +10. Более типичная для начала марта погода ожидается только в Предуралье и в северных регионах. Вторжение средиземноморского воздуха происходит по периферии активного циклона. И его облачные поля накроют как раз север и северо-запад страны. Местами здесь ожидается свыше 10 миллиметров осадков. На большей части региона они будет выпадать в виде дождей, кое-где ледяных, а в Карелии, Архангельской и Мурманской областях переходящих в снег. Поэтому там из-за слякотной погоды значительное повышение температуры не прогнозируется.

Например, в Санкт-Петербурге сегодня-завтра – 5-6 градусов выше нуля, что тем не менее достаточно близко к рекордным значениям. В последующие дни немного похолодает, но шансов на обновление метеостатистики не останется.

7 марта в Северной столице будет 4 градуса тепла, облачность будут переменчивой, временами дождь. В Женский день температура вырастет на градус, но дожди не прекратятся. Плюс четыре градуса и дождь будут и 9 марта.

В центре России, наоборот, с каждым днем такая вероятность приближения к рекордам будет только возрастать. Если сегодня днем в Москве около восьми градусов, а рекорд дня зафиксирован на отметке 8,9 градуса, то к концу недели будет уже 11-12 градусов тепла. А это на 2-3 градуса выше абсолютных максимумов.

6 марта в Москве ожидается солнце, временами скрываемое облаками. Воздух может прогреться до 10 градусов при рекорде 6,4 градуса. 7 марта в российской столице солнце сменит дождь. Дожди ожидаются 8 и 9 марта. В Международный женский день в Москве синоптики ждут 11 градусов темпа, а на следующий день – все 12. При этом, что обычные температуры в эти дни не превышают 8,3 градуса и 10 градусов соответственно.