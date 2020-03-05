Девушка-арбитр впервые будет работать на матче чемпионата России

Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова получила назначение на матч 21-го тура российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и грозненским "Ахматом", который состоится в воскресенье, 8 марта.

Как сообщает пресс-служба РФС, Пустовойтова будет работать резервным арбитром. Таким образом, 39-летняя судья станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужских команд в чемпионате России. Главным арбитром на матч назначен Кирилл Левников.

"Назначение на тур РПЛ – это очень знаменательное событие как для меня лично, так и наверное для всего женского судейского корпуса, – приводит слова Пустовойтовой Sport24.ru. – Тем более что матч пройдет в Международный женский день. Это самый лучший подарок в такой праздник, даже цветов не надо".

Напомним, в 2017 году Анастасия вошла в топ-10 лучших женщин-судей 2017 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В 2019 году Пустовойтова отработал на финале женской Лиги чемпионов.