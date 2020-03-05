Греция планирует депортировать прибывших после 1 марта мигрантов

Власти Греции намерены переместить мигрантов, незаконно прибывших на ее территорию после 1 марта, в северный город Серрес и планируют выслать их обратно в свои страны, заявил министр по миграции Нотис Митарачи, передает Reuters.

Тысячи мигрантов отправились в Грецию после того, как Анкара заявила 28 февраля, что она откроет свою границу для мигрантов из Сирии в Европу, несмотря на обязательство содержать их на своей территории в соответствии с соглашением 2016 года с Европейским союзом.

Сотни людей добрались до Греции, многие по морю до Лесбоса и других греческих островов. Анкара и Афины обвиняют друг друга в применении чрезмерной силы на своих общих границах, где мигранты столкнулись с силами безопасности в последние дни.

"Наша цель — вернуть их в свои страны", — сказал Митарачи.

Министр также сказал, что мигранты, въехавшие в страну до 1 января 2019 года и проживающие на островах, будут переведены на материковую часть страны в ближайшие дни.

1 марта Греция объявила, что не будет принимать никаких новых ходатайств о предоставлении убежища в течение месяца после скопления мигрантов на границе. Это вызвало критику со стороны правозащитных организаций.

Турция обвинила греческих правоохранителей в том, что они застрелили одного мигранта и ранили пятерых, причем Греция категорически отвергла это обвинение, заявив, что турецкая полиция использует слезоточивый газ, чтобы заставить мигрантам нелегально проникать на ее территорию.

"Ситуация сегодня спокойная. Вчера мы остановили группу из 150 мигрантов. Мы будем здесь столько, сколько нужно", — сказал Reuters сотрудник полиции.

Ранее после нескольких дней прибытия мигрантов в неспокойных морях у греческого острова Лесбос не было замечено никаких лодок. На Лесбосе уже проживает более 20 тысяч просителей убежища, многие из которых живут в неподобающих условиях в переполненных лагерях

Греция и ЕС обвиняют Турцию в умышленном уговоре мигрантов пересекать границу, чтобы заставить Брюссель предложить больше денег или поддержать геополитические цели Анкары в сирийском конфликте.