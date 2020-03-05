В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. Представители инициативной группы отметили, что таким образом хотят сделать день смерти вождя "национальным праздником освобождения".

Эту идею прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал поступок активистов смелым и откровенным.

"Я уважаю и поддерживаю тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение, тем более, по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры", — написал Куйвашев в "Инстаграме".

Он назвал Сталина одной из самых спорных фигур в истории: некоторые отмечают его достижения в экономике и вклад в победу в войне, другие напоминают о массовых репрессиях. Также Куйвашев сообщил, что и его семья пострадала во время репрессий, и "это боль, которую семья несет с собой долгие годы".