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6 марта 202008:15

Выбираем цветы: как раскусить уловки продавцов и купить хороший букет

Сергей Бобылев/ТАСС

Самый распространенный подарок представительницам женского пола на 8 Марта — это, конечно же, букет цветов. За несколько дней до праздника как цветочные магазины, так и обычные супермаркеты предлагают изобилие ассортимента. При этом нужно быть внимательными — некоторые недобросовестные продавцы идут на хитрые уловки, чтобы продать застоявшиеся цветы. Эксперты Роскачества поделились советами, которые помогут выбрать хороший букет, способный простоять долгое время.

На какие уловки идут продавцы и как выбрать свежие цветы

Обидно, когда приобретаешь цветы, приносишь их домой, а они уже на следующий день осыпаются. Дело в том, что продавцы могут обрывать подсохшие и потемневшие лепестки, добавлять в воду химические вещества, маскировать изъяны, заматывая бутоны бумагой или тканью, декорируя блестками и красителями.

Откажитесь от покупки готовых корзин и букетов. Попросите флориста составить композицию при вас. Выбирайте цветы сами. Это позволит быть уверенным в свежести букета.

Обратите внимание на бутоны. Отдайте предпочтение полураспустившимся цветам. Эксперты Роскачества отмечают, что самый оптимальный вариант — раскрытые вперемешку с бутонами. Важно, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках. Желтые бутоны могут не раскрыться, потому не стоит покупать такие цветы.

Как определить свежий цветок. Бутон должен быть гладким, упругим, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Что касается тюльпанов, избегайте стянутых резинкой. Бутон розы должен быть твердым у основания. Кроме того, у качественного цветка присутствует "рубашка", представляющая собой защитные лепестки, которые флорист чаще всего удаляет в присутствии клиента при покупке.

Чтобы проверить свежесть цветка, аккуратно отогните лепесток в сторону — он должен вернуться в исходное положение. Также можно слегка сжать бутон снизу. Свежий будет издавать легкий скрип.

Какими должны быть стебли. У свежего цветка они упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен, с листьями. Срез стебля должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Если он черный, пожелтевший, значит цветок давно срезали и долго держали без воды.

Обратите внимание на наличие насекомых и болезней. Первый нюанс особенно касается полевых цветов. Подобные сюрпризы мало кто любит.

Белый налет или нарушение целостности и формы цветов  — плохой знак.

Привычные розы или пахнущие лилии: какие цветы выбрать

Стоит взять на заметку, что лилии имеют резкий интенсивный запах, который может вызвать головную боль. Такие цветы на любителя.

Кроме личных вкусов, можно ориентироваться на возраст женщины. Например, юной леди подойдут цветы пастельных оттенков, а взрослой — более насыщенные.

Упаковка букета не должна быть слишком яркой, в противном случае она может отвлекать внимание от содержимого. Предпочтение стоит отдать натуральным тонам, которые гармонируют с любыми цветами, оттеняя их красоту.

Как хранить?

Перепады температур плохо сказываются на цветах. Если букет только побывал на морозе, не стоит сразу помещать его в теплое помещение.

Первым делом стоит обновить срез — укоротить стебель на 2-3 сантиметра. При этом его стоит держать под струей воды. Затем цветы стоит сразу поместить в воду. Эксперты Роскачества не рекомендуют смешивать в одной емкости разные цветы.

Самыми теплолюбивыми являются сирень и хризантема — их лучше ставить в горячую воду. Холодную предпочитают тюльпаны, розы и лилии.

В воду можно добавить для продления свежести цветов две ложки сахара (для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем) и таблетку аспирина (для роз). Спустя три дня операцию нужно повторить.

Емкость с букетом лучше всего хранить в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Больше рекомендаций по выбору цветов и их хранению можно найти на сайте Роскачества.

Ранее эксперты провели исследование розовых вин. Такой напиток станет прекрасным дополнением к праздничному ужину в честь Международного женского дня.

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