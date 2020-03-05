В районе Сочи ликвидируют мощный лесной пожар

В Лазаревском районе Сочи ликвидируют мощный лесной пожар. Огонь охватил участок возле поселка Головинка. Сразу же после того, как поступила информация о возгорании, на место выехали пожарные МЧС. После того, как на место прибыло первое подразделение было установлено, что на открытой территории загорелась трава, передает ГТРК "Кубань".

Общая площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. В тушении задействованы 19 сотрудников МЧС России и 4 единицы спецтехники. Подробности станут известны в ближайшее время.