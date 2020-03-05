Журналисту Зеппельту, снявшему фильмы о допинге, не дали российскую визу

Журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту, снявшему ряд документальных фильмов о допинге в российском спорте, отказали в выдаче российской визы.

"Россия продолжает оставаться упрямой, – написал Зеппельт в Twitter. – Сегодняшнее письмо из Москвы: власти вновь отказывают мне во въезде в страну после скандальных фильмов о допинге в России. Хоть в качестве частного лица, хоть на правах журналиста ARD. Официальное письмо из визового офиса: "Вам запрещен въезд в Российскую Федерацию".

Russland bleibt stur. Heutiges Schreiben aus Moskau: Behörden verweigern mir erneut nach den Filmen über russ. Dopingskandal Einreise — ob als privater Besucher oder ARD-Journalist. Offizielles Schreiben der Visa-Stelle: „You are restricted from entering the Russian Federation.“ — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) March 5, 2020

Напомним, в 2014-м году телеканал ARD показал документальный фильм Зеппельта "Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей", в котором супруги Виталий и Юлия Степанова рассказали о приеме запрещенных препаратов, а также о подмене допинг-проб.

После этого WADA создало независимую комиссию, которая провела расследование и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Россию от международных соревнований. IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, а WADA признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.