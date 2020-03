Журналисту Зеппельту, снявшему фильмы о допинге, не дали российскую визу

Журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту, снявшему ряд документальных фильмов о допинге в российском спорте, отказали в выдаче российской визы.

"Россия продолжает оставаться упрямой, – написал Зеппельт в Twitter. – Сегодняшнее письмо из Москвы: власти вновь отказывают мне во въезде в страну после скандальных фильмов о допинге в России. Хоть в качестве частного лица, хоть на правах журналиста ARD. Официальное письмо из визового офиса: "Вам запрещен въезд в Российскую Федерацию".

Russland bleibt stur. Heutiges Schreiben aus Moskau: Behörden verweigern mir erneut nach den Filmen über russ. Dopingskandal Einreise — ob als privater Besucher oder ARD-Journalist. Offizielles Schreiben der Visa-Stelle: „You are restricted from entering the Russian Federation.“