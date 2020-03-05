Из мастерской в Златоусте украли произведения искусства для благотворительной ярмаркой

В Златоусте разыскивают злоумышленников, которые ограбили гончарную мастерскую прямо перед благотворительной ярмаркой. Ущерб, по мнению мастеров, измеряется не только рублями, но и годами труда.

Разгром и пустые полки обнаружили сегодня утром гончарных дел мастера. Описания эксклюзивных изделий теперь в полицейских сводках — десятки чайных и кофейных пар, вазы, горшки для запекания – всё это создавалось годами.

Сбыть награбленное – задача не из лёгких: на каждой чашке и тарелке есть своеобразный знак качества. "Видите, крылатый конь и две буквы ГМ – это гончарная мастерская", – показывает корреспонденту ГТРК "Южный Урал" гончар Дмитрий Аристов.

Украденные творения должны были выставить на благотворительной ярмарке в Миассе. А вырученные деньги мастера планировали перечислить в детские дома региона

По факту кражи произведений искусства возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье "Кража" — до пяти лет лишения свободы. К слову, примерно столько же времени уйдет у мастеров на восстановление утраченных изделий.