Ход строительства Белопорожских ГЭС оценил бобер.

Когда животное попало в объектив квадрокопетра, выяснилось, что с ним есть еще кто-то. Оказывается, передает ГТРК "Карелия", бобер приплыл со своей рыжей спутницей. Та, обнаружив, что за ней следит летательный аппарат, предпочла удалиться а безопасное место.

Для справки: Белопоророжские ГЭС-1 и ГЭС-2 — строящаеся гидроэлектростанции на реке Кемь в Карелии. Входят в Кемский каскад ГЭС, являясь его второй ступенью. Расположены в Кемском районе.