Список лишних профессий возглавили охранники

Министр финансов Антон Силуанов объявил в четверг, что в России отмирают такие профессии как бухгалтеры и охранники. А накануне глава Сбербанка Герман Греф представил свой "черный список" профессий. В него, по словам Грефа, войдут "простые специальности".

Вина (или заслуга) в происходящем лежит на новых технологиях и искусственном интеллекте. И в выборе профессии выпускникам стоит ориентироваться на новые реалии, где наиболее востребованными специальностями оказались инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог, наноинженер, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине.

Возможно в отдаленном будущем на простых специальностях людей действительно полностью заменят на роботов, и человечеству всего-то останется управлять ими, но произойдет это не завтра и даже не послезавтра, поэтому, думая о благе потомков не стоит забывать о настоящем. А в нем (в настоящем) профессия бухгалтера стоит в рейтинге самых востребованных профессий на 9 месте. После продавца-кассира, повара, квалифицированного педагога, соцработника, медсестры. То есть среди тех самых "простых"...

С медициной вообще непросто. Пока мы ждем роботов и появления искусственного интеллекта в медицине, в 64 из 75 регионов страны наблюдается девицит медиков во всех специальностях, особенно в узких. Даже хирургов. Что касается младшего персонала, не хватает не только медсестер, но и фельдшеров, санитарок. Причина — низкая заработная плата медицинских работников.

Также наблюдается дефицит инженеров разных специализаций, получивших современное образование: пришедшая в производство автоматизация выявила недостаточное число специалистов, способных управлять сложными механизмами.

В стране не хватает диспетчеров-координаторов и рабочего персонала. Рынок труда испытывает нехватку квалифицированных сиделок, нянь. Особенно гувернантов и сиделок мужского пола среднего возраста. Даже при достойных зарплатах.

Сегодня непросто найти хорошего портного. И даже высокие расценки на работу не гарантируют на выходе качества продукции. Имя хорошего портного как и имя сантехника, умеющего менять трубы и прокладки в текущем кране, люди передают по секрету только самым близким друзьям. К профессиональному тренеру по фитнесу, учителю музыки, преподавателю рисования записаться практически невозможно.

В ресторанах нет поваров: на собеседование приходят люди с дипломами, неспособные приготовить суп без химических добавок, не умеющие, как разделать мясо. И кондитеры, не знающие, что такое заварной крем для эклеров, потому что на предыдущей работе для начинки использовали смесь растительных жиров.

Безусловно разработчик программного обеспечения легко обойдется без сладкого, как и без книг, написанных настоящими писателями, но если поговорить с начальником участка на крупной стройке или с бригадиром, он схватится за голову: не хватает хороших разнорабочих, монтажников, крановщиков, сварщиков. А с теми, что есть приходится обходится бережно. И, если разнорабочих можно штрафовать или применять другие санкции, сварщики сродни "священной корове" или касте неприкасаемых. А если серьезно, на любой стройке страны не хватает всех, кроме начальников.

Если число специалистов во всех этих профессиях (и многих других) начнет сокращаться, они исчезнут сами по себе. Но трудно себе представить, что человек, неспособный быть профессиональным диспетчером или санитаром сможет быть грамотным бизнес-консультантом, риелтором или инженером-биомедиком. И никакие технологии не спасут мир, если на операции не будет хирурга, способного отличить печень от сердца. Даже современные.