Асад объяснил, когда восстановит отношения с Турцией

Сирийские власти восстановят отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддерживать террористов. Об этом заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в интервью журналисту телеканала "Россия 24" Евгению Примакову.

По его словам, между сирийским и турецким народами нет вражды, а напряженность связана лишь с политикой.

"Наша общая с Россией цель – устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию", — подчеркнул Асад.

По его словам, за последние два года состоялись встречи между сирийскими и турецкими представителями спецслужб​​​. Но до тех пор, пока Эрдоган поддерживает террористов, дипотношения восстановить невозможно.

Ранее в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По их итогам была достигнута договоренность о прекращении огня в Идлибе с 00:00 6 марта, а также создании коридора безопасности возле трассы А4.