"Химки" стали полуфиналистом Кубка России после разгрома "Торпедо"

Подмосковный футбольный клуб "Химки" стали третьей командой, вышедшей в полуфинал Кубка России. В матче 1/4 финала химчане одержали разгромную победу над столичным "Торпедо". Встреча проходила на "Арене Химки" и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе подмосковной команды авторами голов стали Дмитрий Тихий, Александр Трошечкин, Дмитрий Барков, Аршак Корян и Артем Полярус. Единственный гол в составе автозаводской команды забил Иван Сергеев.

Таким образом, "Химки" вышли в полуфинал Кубка России, где сыграют с победителем заключительной четвертьфинальной пары турнира "Шинник" – "Урал". Их матч был перенесен накануне из-за состояния поля в Ярославле.

Отметим, что "Химки" являются пока единственным полуфиналистом, представляющим Футбольную национальную лигу. За всю историю "Химок" лучшим достижением клуба был выход в финал в 2006 году. Тогда они проиграли ЦСКА (0:1).