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5 марта 202022:13

Коронавирус душит экономику Ближнего Востока

Global Look Press

Ближневосточные экспортеры нефти сталкиваются со снижением спроса на своем ключевом рынке, в Китае, из-за вспышки коронавируса.

Экономики арабских стран Персидского залива страдают от двойной угрозы значительного снижения спроса на нефть в Азии и падения цен на нефть. Рынки опасаются значительного замедления мирового экономического роста из-за вспышки коронавируса.

Если это было не настолько плохо для крупнейших экономик Персидского залива, то деловая активность в ненефтяном секторе ухудшается в крупнейшем производителе ОПЕК, в Саудовской Аравии, и в третьем по величине производителе ОПЕК, в ОАЭ.

Начало 2020 года оказалось неблагоприятным для экономик Саудовской Аравии и ОАЭ, поскольку они сократили добычу нефти в очередном раунде сокращений ОПЕК+. Более того, сокращения оказались больше, чем они ожидают, так как они пытались подать пример группе ОПЕК+ в том, что касается усилий по сокращению избыточных запасов нефти.

Но затем, в конце января, из Китая стали поступать сообщения о случаях коронавируса, в результате цены на нефть упали до годового минимума на прошлой неделе. Саудовская Аравия и ОАЭ не только экспортируют объемы нефти, которые значительно ниже обычных, но и зарабатывают при этом меньше.

Вспышка коронавируса привела к еще большим потерям для стран Персидского залива: она подорвала производство в Китае, задержала поставки на экспорт, ухудшила деловые настроения во всем мире. Таким образом, пострадали даже ненефтяные сектора крупнейших производителей нефти в Персидском заливе. В феврале «диверсификация» экономики от нефти не пощадила экономику Саудовской Аравии и ОАЭ.

В Саудовской Аравии снизилась динамика фабричного производства, новых заказов и работы в сфере занятости с начала 2020 года, говорится в сообщении IHS Markit.

По словам IHS Markit, общее расширение деловой активности в ненефтяном частном секторе в феврале оказалось самым слабым за всю историю наблюдений с начала исследования в августе 2009 года.

PMI в Саудовской Аравии был на самом низком уровне с апреля 2018 года, рост выпуска продукции и новых заказов резко снизился, а деловая уверенность оказалась самой пессимистичной за последние 1,5 года из-за опасений по поводу Китая и вспышки коронавируса.

Ухудшение ненефтяного сектора в Саудовской Аравии наступило после высоких результатов в ненефтяном секторе в 2019 году, чей рост в 3,83% — самый высокий за последние 5 лет — помог саудовской экономике вырасти на 0,3% в прошлом году, несмотря на падение на 3,6% в нефтяном секторе.

Еще 2 месяца назад перспективы на этот год были более яркими. МВФ ожидал, что экономика Саудовской Аравии вырастет на 1,9%, хотя был проведен пересмотр в сторону понижения по сравнению с предыдущим прогнозом из-за сокращений ОПЕК+.

Bloomberg сообщает, что после вспышки коронавируса Goldman Sachs снизил прогноз экономического роста Саудовской Аравии в 2020 году с 2,1% до 0,6%.

В ОАЭ, согласно опросу IHS Markit PMI, отмечено дальнейшее ухудшение условий ведения бизнеса в ненефтяном секторе, причем выпуск продукции сократился впервые за 10 лет.

«В то же время эффективность работы поставщиков сильно пострадала от вспышки коронавируса в Китае, при этом исследования PMI во всем мире показывают значительные задержки в доставке грузов и сниженный спрос на экспорт. Поскольку многие компании из ОАЭ также страдают от проблем с кредитами, отставание растет уже 5 месяц подряд», — сказал Дэвид Оуэн, экономист IHS Markit.

Ухудшение деятельности ненефтяного сектора в ОАЭ и Саудовской Аравии, в которых ненефтяной сектор спас экономику от сокращения в 2019 году, не несет ничего хорошего для двух основных ближневосточных нефтепроизводителей в этом году.

Они отчаянно нуждаются в повышении цен на нефть, потому что вспышка коронавируса подрывает их ненефтяную экономическую активность на фоне подавляющего роста мирового спроса на нефть и удешевления их ключевой статьи экспорта и основного источника доходов бюджета — нефти.

Неудивительно, что ОАЭ и Саудовская Аравия — наиболее мотивированные производители ОПЕК+, стремящиеся максимально сократить коллективное производство нефти, так как партнеры проведут встречу в Вене на этой неделе.

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