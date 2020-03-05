Журнал Time выбрал 100 "женщин года", определивших облик столетия

Журнал Time выбрал 100 женщин, которые повлияли на историю с 1920 года. В сообщении, опубликованном на сайте издания, говорится, что данный проект — это попытка обратить внимание на влиятельных женщин, которые часто находились в тени.

В список попали писательница Вирджиния Вульф, художница Фрида Кало, общественная деятельница Элеонора Рузвельт, актриса Мэрилин Монро, первая леди США Жаклин Кеннеди, бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, певица Мадонна, создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг, телеведущая Опра Уинфри и многие другие.

К слову, в список Time попали и россиянки — панк-рок-группа Pussy Riot. Они украшали обложку журнала в 2012 году.

В 2019 году человеком года стала шведская экоактивистка Грета Тунберг — она и завершила список 100 женщин, повлиявших на ход истории.