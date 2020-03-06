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Коронавирус 29 минут назад

6 марта 202001:25 Арзы Хасьянова

Ситуация под контролем: для профилактики коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности

Ситуация под контролем: для профилактики коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности

В Москве ввели режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Например, те, кто приехал из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, проведут дома две недели. Какие еще меры приняты?

Эпидемия коронавируса COVID-19 охватила более 70 стран мира. В частности, в России ведется круглосуточный мониторинг ситуации. Для предотвращения распространения вируса уже принят ряд беспрецедентных мер. Сегодня список пополнился.

По решению мэра столицы в Москве вводится режим повышенной готовности. Теперь граждане России, вернувшиеся из так называемых опасных стран (Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия, Испания, а также иные по перечню управления Роспотребнадзора Москвы), в обязательном порядке должны сообщать о месте и датах пребывания, а также предоставлять контактную информацию на специальную горячую линию департамента здравоохранения Москвы.

Граждане России, которые приехали из этих стран, должны быть помещены в режим самоизоляции на 14 дней для личной безопасности и безопасности окружающих. Вынужденный отпуск будет отсчитываться со следующего дня после возвращения. Упрощен механизм получения больничного листа. Теперь не нужно посещать поликлинику, не нужно вызывать врача на дом. Только звонок на горячую линию. В call-центре специалисты оперативно примут и зарегистрируют заявку.

Лист нетрудоспособности в течение двух дней курьер доставит на дом. Чтобы избежать злоупотреблений, факт пересечения границы будет проверяться совместно с погранслужбой ФСБ. Такой порядок будет действовать до 1 апреля.

Есть и другие важные моменты. Для работодателей вводится обязанность обеспечить режим измерения температуры всех сотрудников. И при первых признаках ОРВИ освобождать сотрудников от работы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В случае необходимости могут задействовать дополнительные мощности. Мэр дал поручение строительному блоку обеспечить подготовку быстроразвертываемой больницы из быстровозводимых конструкций.

Также вводится особый режим для поликлиник. Усилены требования по проведению профилактических осмотров. Оперативный штаб по борьбе с вирусом переведен на круглосуточный режим работы. Ситуация под контролем.

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