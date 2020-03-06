В РФ изменится система оплаты больничных, декретных и очередных отпусков

В правительстве России предложили кардинально реформировать систему больничных, декретных и отпусков с тем, чтобы люди все выплаты получали вовремя. Что и когда изменится?

Уйти на больничный или в отпуск по уходу за ребенком уже в следующем году, вероятнее всего, придется уже не за счет работодателя и уж тем более не за свой. С 2021 года такие выплаты полностью может взять на себя Фонд социального страхования.

Главная цель законодательной инициативы — стопроцентные гарантии на получение денег. За работодателем останется обязанность перечислять взносы за каждого сотрудника в Фонд социального страхования. При этом важная деталь — положенные выплаты получат все претендующие на них работники. С одним лишь условием — трудоустройство должно быть официальным.

"Для работников выгодно иметь "белую зарплату". Только с нее идут отчисления в Пенсионный фонд и в ФСС. Какая у вас "белая зарплата", такая оплата по больничному листу и будет получена", — объясняет депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Сейчас выплаты через фонд проходят в пробном режиме. С момента перехода на новую систему всех российских предприятий в первую очередь удобство оценят работники малых предприятий, бюджеты которых не предусматривают всех рисков.

"Имеются проблемы с выплатой, потому что там часто бывает недостаток денежных средств. Задерживают выплаты по больничным. Есть риски, когда предприятие закрывается, женщина находится в декрете, ей перестают платить", — рассказывает председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Эксперты заверяют – объемы выплат никак не изменятся, зато гарантии их получения будут стопроцентными. То есть, уходя в декрет или на больничный, сотрудник может не думать о том, что работодатель обанкротится или его счета будут заморожены. Даже если это произойдет, деньги будут выплачены в срок и в полном объеме на банковскую карту или через кассы фонда.

"Цель — создать условия, чтобы наши граждане своевременно и без задержек получали выплаты вне зависимости от того, где они находятся, есть ли Интернет или нет Интернета", — комментирует нововведение депутат Государственной Думы Ярослав Нилов.

К эксперименту прямых выплат, который активно проходит в шести регионах, присоединяются новые субъекты. В этом году — еще 59. До декабря, перед тем, как законопроект будет внесен в Госдуму, законотворцам предстоит оценить все за и против нововведений и решить, приобретет ли инициатива всероссийский уровень.