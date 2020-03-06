Штаты обвиняют Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Минюст США обвиняет российского бизнесмена Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений.

Банкир, подозреваемый в неуплате налогов, был задержан по требованию Вашингтона в Лондоне, напоминает РИА Новости. Ему пришлось заплатить залог в двадцать миллионов фунтов, чтобы дожидаться экстрадиции в Штаты дома, а не в тюрьме.

До 2013 года Тиньков был гражданином США. Когда он вышел из гражданства, он должен был заплатить налог со всей суммы, которую стоили его акции – а это более миллиарда долларов. Дело в том, что, согласно законодательству США, стоимость вышедшего из гражданства лица с состоянием в два и более миллиона долларов рассматривается как проданная (это называется "конструктивная продажа"), и вся прибыль должна подлежать налогообложению. Тиньков же в налоговой декларации за 2013 год указал, что его доход составил 205 тысяч долларов. Это и дало властям США повод обвинить его в занижении доходов: он не указал прибыль с "конструктивной продажи".

Кроме того, в своем заявлении о выходе из гражданства Тиньков указал, что на момент экспатриации его состояние составляет 300 тысяч долларов. В США считают, что эта сумма также занижена.

Тинькову грозит до шести лет тюрьмы. Британский суд обязал его сдать российский и кипрский паспорта.