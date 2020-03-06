Китай может столкнуться с резким ростом плохих долгов в корпоративном секторе

Общая доля плохих долгов в секторе корпоративного кредитования в Китае в этом году может достичь 2%, сообщает South China Morning Post со ссылкой на DBS. Это может быть самым высоким показателем за последние 10 лет. Причина, как отмечают эксперты, в том, что власти ослабили правила погашения займов для малых предприятий, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса.

Народный банк Китая на этой неделе обратился к своим кредиторам с просьбой предоставить малым и средним предприятиям и микропредприятиям страны льготный период по погашению задолженности в условиях противостояния коронавирусу. Действовать этот период, предположительно, будет до 30 июня.

“Мы ожидаем увеличения количества специальных кредитов в первой половине этого года”, — прокомментировала ситуацию Синди Ван из DBS, — “А во втором полугодии просроченные кредиты банков начнут расти, причем меньшие по размеру городские и сельские коммерческие банки будут наиболее уязвимыми по сравнению с другими государственными коммерческими банками”.

По классификации китайских банков кредиты переходят в разряд “плохих долгов”, если просрочка по платежам по ним превышает 60 дней. При этом, как отмечает Ван, несмотря на облегчение графика погашения, многим компаниям, особенно работающим в сфере оптовой и розничной торговли, транспорта, логистики и общественного питания, будет непросто обслуживать свои кредиты. Эта сфера экономики КНР считается наиболее пострадавшей.

По данным Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности, коэффициент просроченной задолженности в небольших городских и сельских коммерческих банках составлял на конец 2019 года 2,32% и 3,9% соответственно. А среднее значение для Большой четверки, в которую входят Банк Китая, Промышленно-коммерческий банк, Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк, составила 1,38%.

Одной из наиболее уязвимых кредитных организаций эксперты считают Почтовый сберегательный банк Китая, работающий в центральной части страны, больше всего пострадавшей от вспышки эпидемии. На долю кредитов, выданных компаниям, работающим в особенно пострадавших от коронавируса провинциях, приходится 25% всего портфеля балка. Почтовый сберегательный банк имел наибольшую уязвимость в центральном Китае, где произошла вирусная вспышка, на уровне 25 процентов от его кредитного портфеля в 2019 году, сказал Ван. В China Construction Bank их доля составляет 18%, а в China Everbright Bank — 16%.