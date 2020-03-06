Италия выделит 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Руководство Италии намерено выделить €7,5 млрд ($8,4 млрд), на борьбу с эпидемией нового типа коронавируса COVID-19, превратившего страну в европейский эпицентр заболевания.

Как подчеркнул премьер-министр Италии Джузеппе Конте, страна нуждается в чрезвычайных мерах поддержки.

По словам министра финансов Роберто Гуалтьери, правительство планирует представить пакет стимулов на следующей неделе. В него войдут средства, которые позволят ряду компаний, пострадавших в результате эпидемии, приостановить платежи по кредитам. Кроме того, деньги пойдут в службы здравоохранения и экстренной помощи.

При этом, как отметил Гуальтьери, дополнительный дефицит бюджета в Италии составит €6,35 млрд.

По последним данным число погибших от вспышки коронавируса в Италии за сутки выросло на 41, до 148. Общее число зафиксированных случаев заражения достигло 3858.