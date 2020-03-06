"Никакого голодания": доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

Диеты: польза или вред? Есть мнение, что "организм – великий саморегулятор" и сам знает, что необходимо ему в данный момент.

Вести.Ru спросили известного доктора Александра Мясникова, согласен ли он с этим? Насколько, по его мнению, можно верить экспертам, которые время от времени объявляют, например, кофе, мясо или другие продукты и напитки то вредными, то полезными? И где искать ориентиры?

Доктор Мясников в этом вопросе категоричен. "Ни одному из экспертов по диетологии, особенно в Интернете, я верить не советую", — говорит он.

Врач отмечает, что даже официальные рекомендации медиков и профессиональных диетологов менялись: "Раньше говорили , что мясо есть вредно, теперь оно реабилитировано. Яйца – то нельзя, то можно, теперь опять нельзя".

Александр Леонидович вспоминает бабушек и дедушек, которых никто не учил правильно питаться, а такого количества людей с ожирением не было.

"Я родился после войны. Помню, как обедали: борщик, да еще компот и из-за стола не встанешь, пока хлеб не доел", — вспоминает доктор Мясников.

"Сейчас учат диете врачи, артисты, журналисты, блогеры, а тем временем за последние 20 лет число людей с ожирением в нашей стране удвоилось", — говорит знаменитый врач.

Он вспоминает, что когда в начале 2000-х только приехал из США, там было 40 процентов людей с ожирением, а в России – 15. Теперь же и у нас 40 процентов.

"Поэтому — ограничение калорий и принципы правильного питания. Они элементарны: не больше 1800 калорий в сутки. Никакого голодания. Полкило овощей, полкило фруктов, упор на рыбу. Если красное мясо, то не чаще трех раз в неделю. Небольшое количество красного вина. Продукты из цельных зёрен — и всё", — дает совет доктор Мясников.

"То есть упор на рыбу, овощи, фрукты. Если молоко, то в умеренном количестве. Жирное тоже не вредно, как оказалось", – отмечает знаменитый врач и ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

"Никого не слушайте, не голодайте, питайтесь правильно, укладываясь в 1800 калорий в сутки. Это – основное", – резюмирует доктор Мясников.

Ранее в интервью Вестям.Ru он рассказал о необычном открытии современной медицины и ответил на вопрос, провоцирует ли ЭКО рак.