Подполковника полиции поймали на краже красной икры "ради детей-сирот"

На Сахалине по подозрению в мелкой краже задержали районного депутата — подполковника полиции в отставке и главу охранного агентства Ивана Жилу. Сам он упирает на то, что забыл расплатиться за продукты, но сотрудники супермаркета уверяют, что кражи совершались с завидной регулярностью — покупатель прикарманивал зубную пасту, коньяк, шоколад, красную икру и многое другое. Вывести его на чистую воду помогла камера наблюдения.

"Мог взять кондиционер для белья, зубную пасту, щётку, шоколадки очень любил брать, которые дорогие и вкусные. Вообще за один день мог вынести банок восемь икры. Мы не знаем, сколько это продолжалось. Возможно, целый год, утверждать не берусь", — рассказала "Углегорским новостям" сотрудница магазина.

По предварительным данным, ущерб оценивается почти в 800 тысяч рублей. Кадры подтверждают, что Иван Жила прятал продукты в куртке и проносил их мимо кассы, но во время задержания у него обнаружили неоплаченного товара на сумму менее 2 тысяч рублей, а потому уголовное преследование подполковнику полиции в отставке пока не грозит. Нюанс в том, что принадлежащее ему агентство охраняет этот магазин, а сам подозреваемый утверждает, что попросту забыл оплатить три банки красной икры, две шоколадки и лимон, хотя ту же муку он пробил на кассе.

Проживающий в Шахтерске Жила — депутат Заксобрания Углегорского городского округа, член КПРФ. Местные СМИ предположили, что он страдает клептоманией, сам же народный избранник признал в конце концов факт кражи, но заявил, что сделал это впервые и ради детей-сирот. Сейчас следователи пытаются распутать клубок его показаний.