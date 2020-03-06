Сын Высоцкого назвал странным и глупым поступок ФБР

Глупым и бестактным поступком назвал размещение фотографии Владимира Высоцкого в роли Глеба Жеглова с призывом к сотрудничеству в рекламе ФБР в "Фейсбуке" сын всенародно любимого актера, поэта и певца Никита Высоцкий.



Он отметил, что это не только "глупо" и, на его взгляд, "неправильно с правовой точки зрения".

По словам Никиты Высоцкого, это более чем странно с этической точки зрения. "Потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству", — цитирует слова сына актера РИА Новости.

Он добавил, что в этом, "может, и ничего плохого, но это странно, глупо и бестактно".

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, со своей стороны, комментируя появление фото Высоцкого в рекламе ФБР, сказал, что это "пустая забава", поскольку "милиционер" Высоцкий не был сотрудником спецслужб.

При этом, отметил Михайлов, "ФБР ищет любой креатив для того, чтобы привлечь внимание".

"Они думают, что увидели в этом какую-то изюминку", — говорит генерал-майор ФСБ в отставке и выражает уверенность, что "это никоим образом не сработает".

Михайлов также поясняет, что люди не клюнут на эту рекламу, поскольку Высоцкий был патриотом России.

"И вряд ли у него были какие-то дела с ФБР. Тем более сыгранный им Жеглов — не сотрудник спецслужб, а милиционер", — добавляет генерал.

При этом адвокат Владимир Постанюк сказал, что за использование фотографии в рекламной кампании Федерального бюро расследований родственники Владимира Высоцкого могут у США потребовать компенсацию.

"Только ответчиком будет не юридическое лицо, а государство, то есть США", — добавил адвокат.