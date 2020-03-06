Срок проведения Красноярского экономического форума перенесен из-за коронавируса

Власти Красноярского края перенесли срок проведения Красноярского экономического форума (КЭФ), который намечали на 19-21 марта.

"Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавируса", — заявил представитель правительства региона Николай Базаров, сообщает "Интерфакс".

В этом году на КЭФ намеревались обсудить вопросы опережающего развития регионов Сибири и выполнение инвестпроекта "Енисейская Сибирь".

Устроителями форума выступали администрация губернатора Красноярского края, региональное правительство и Сибирский федеральный университет, оператором форума — "Корпорация развития Енисейской Сибири".

Впервые КЭФ прошел в 2004 г., тогда в работе форума приняли участие 700 представителей бизнеса и власти. В 2008 г. на КЭФ выступил глава правительства Дмитрий Медведев, в 2012 г. — премьер-министр Владимир Путин.