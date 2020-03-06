Прибыль "Мосэнерго" по МСФО упала в 2019 году в 2,2 раза

Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО рухнула в 2019 г. на 55,2% (в 2,2 раза) до 9,599 млрд руб. против 21,405 млрд руб. в 2018 г., сообщает компания. Показатель EBITDA уменьшился на 46,5% до 21,97 млрд руб.

Выручка снизилась на 4,6% до 189,8 млрд руб. из-за сокращения выручки от продажи мощности (- 24,7%) в связи с окончанием срока действия договоров о предоставлении мощности трем объектам ДПМ, а также сокращения выручки от продажи тепловой энергии (- 5,3%) из-за более теплой погоды в отопительном сезоне 2019 г.

Между тем выработка электрической энергии увеличилась в 2019 г. на 3,1% до 60,1 млрд кВт.ч.

Операционные расходы выросли на 4% до 179,3 млрд руб.

Краткосрочные кредиты составили к концу 2019 г. 1,1 млрд руб., долгосрочные кредиты — 24,8 млрд руб. На счетах "Мосэнерго" находились 11,7 млрд руб.

"Мосэнерго" — генерирующая компания, установленная электрическая мощность электростанций составляет 13 тыс. МВт, тепловая мощность — 43 тыс. Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" (53,5%) является "Газпром энергохолдинг", департамент городского имущества Москвы имеет 26,45% акций.