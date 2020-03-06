Путин поручил Минфину проверить бюджет Хакасии

Президент Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии и представить предложения по оказанию республике финансовой помощи. С просьбой о финансовой поддержке обратились власти региона.

Минфин готов внести предложения по оказанию Хакасии помощи из федерального бюджета, сообщает РБК. Власти Хакасии заявили ранее, что в бюджете республики не хватает 10,5 миллиарда руб., в том числе 6 миллиардов руб. необходимо направить на содержание учреждений (питание, медикаменты, коммунальные услуги, связь, горючее, уголь), 3,58 миллиарда руб. — на погашение просроченной кредиторской задолженности бюджета, 977 миллионов руб. — на выплату зарплат и помощь муниципальным образованиям.

По поручению президента, правительство должно до 15 апреля предоставить итоги проверки исполнения бюджета Хакасии за 2019 год, а до 20 мая — предложения об оказании республики финансовой помощи.

В свою очередь власти Хакасии обязаны до 1 мая предоставить Минфину сведения о сбалансированности бюджета с учетом исполнения местного бюджета за I квартал 2020 года.

По данным Росстата за 2018 год, по уровню доходов на душу населения Хакасия занимает 73-е место среди 85 регионов России. Власти Хакасии заявили, что в бюджете республики не хватает денег на школы и детские сады, местный бюджет не сбалансирован на 14 миллиардов руб. В республике идет казначейская проверка.

С ноября 2018 года Хакасию возглавляет представитель КПРФ Валентин Коновалов, до этого республику возглавлял представитель "Единой России" Виктор Зимин.