Новые Volkswagen Transporter и Multivan для России: сроки запуска и цены

После серьезного обновления коммерческое семейство T получило обозначение 6.1 - произошло это еще в начале прошлого года. В Volkswagen решили, что России тоже не обойтись без "Транспортеров" и "Мультивэнов" и обнародовали график вывода новинок на рынок.

Внешнее обновление семейства свелось к перекраиванию экстерьера фургонов и микроавтобусов под новый стиль марки: модели получили новый передний бампер, иную решетку радиатора, другие крылья и оптику. Основной доработкой интерьера стала имплантация так называемого "цифрового кокпита" с виртуальной приборной панелью, которая в качестве опции будет доступна и в России, а также усовершенствованной мультимедийной оснастки. Кроме того, изменились центральная консоль, руль и панели дверей.

Что касается ходовой части, то Volkswagen T6.1 в ходе рестайлинга обзавелся электромеханическим усилителем руля вместо прежней гидравлики. Это позволило не только несколько снизить расход топлива, но и снабдить модельное семейство современными водительскими ассистентами. В нашей стране фургоны и микроавтобусы можно будет оснастить адаптивным круиз-контролем, системой противодействия боковым порывам ветра, парковочным автопилотом а также помощником буксировки: Trailer Assist призван облегчить маневрирование с прицепом при движении задним ходом.

В России семейству предложат шесть новых вариантов колесных дисков, столько же оттенков кузова и сразу семь двуцветных схем. Силовые агрегаты предусмотрены только дизельные, мощностью 110, 150 и 199 л.с., причем двум самым мощным двигателям опционально доступен и полный привод.

В России должны появиться сразу несколько исполнений Volkswagen T6.1 - Transporter, Multivan, Caravelle и California, но сроки начала продаж последней модели пока не называются. А вот доступ к остальным дилеры коммерческого подразделения Volkswagen откроют уже 8 марта. По всей видимости, тогда же будет обнародован и прайс-лист.