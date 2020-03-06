На Параде Победы в Москве впервые покажут "Прорыв"

Новейшую модификацию танка Т-90М "Прорыв" впервые покажут широкой публике 9 мая на Параде Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Государственные испытания боевых машины завершены, скоро она должна поступить в вооруженные силы, добавил собеседник агентства.

Т-90М "Прорыв" отличается от предшественников, прежде всего, башней и системой управления огнем: появился автомат сопровождения цели и тепловизор. На крыше танка установлены видеокамеры, который дают экипажу круговой обзор.

Другая отличительная черта — сетчатые экраны, которые закрывают основание башни. Моторный отсек защищен противокумулятивными решетками.

Ранее стало известно, что на Параде впервые покажут новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". Четыре боевых машины уже прибыли на тренировочную площадку в подмосковном Алабино. 9 мая они пойдут в одной колонне с ТОС-1А "Солнцепек", который уже стоят на вооружении.